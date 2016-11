D'Digitaliséierung ass de Moment méi wéi soss am Gespréich an och virum Thema Geld mécht se keen Halt.

Viru kuerzer Zäit hat déi schwedesch Zentralbank annoncéiert iwwert eng eegen digital Währung nozedenken. An och bei der EZB ass dat keen Tabuthema, au Contraire. De Ben Frin huet am Kader vum Themendag iwwer Geld bei der Lëtzebuerger Zentralbank nogefrot.

De Cédric Crelo vun BCL seet, datt EZB un der Technologie interesséiert ass, fir ze kucken, a wéi wäit si an der Maartstruktur vun der europäescher Zentralbank ze gebrauche sinn. Wat kéinten dann d'Avantage vun enger digitaler Währung sinn? D'Ofwécklung vu Paiementer wier méi effizient, kuerz a sécher, sou d'Äntwert.Eng digital Währung soll net mat enger virtueller Währung verwiesselt ginn, wéi zum Beispill dem Bitcoin. Wat sinn eigentlech Chancen a Risike vu Währunge wéi dem Bitcoin? Et géingen an deem Domaine ze vill Froen opstoen, sou de Mann un der BCL, ze vill Onsécherheet, abeemol ouni Garantien do ze stoen.

Wéi wahrscheinlech wier dann duerch digital oder virtuell Währungen eng Gesellschaft komplett ouni d'Boergeld? D'Iwwerleeungen géingen aktuell nëmme vun engem Komplement zum Cash schwätzen, ni vun engem Substitut, sou de Cédric Crelo.

Iwwregens gëtt d'EZB haut vis-à-vis vun 2011 haut ronn 20% méi Euro Billeten eraus, d'Boergeld gëtt also alles anescht wéi manner gefrot.