Dee Büro kritt den Numm "Porte Sud" an ass den 1. Kommissariat vun der neier Generatioun. Am Kader vun der Reform vun der Police hunn d'Kommissariater Schëffleng a Monnerech fusionéiert.De Kommissariat geet den 28. November op an ass dann wiedes op vu 7 bis 21 Auer.D'Presentatioun war zu Schëffleng am Hall Polyvalent virun engen 150 Leit.