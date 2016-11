Well och d'Petitioun 725, déi "NEEN zu eiser Mammesprooch als ëischt offiziell Sprooch" seet och iwwer 4.500 Ënnerschrëften huet, wäert och si an engem Débat Publique musse beschwat ginn.D'Petitioun 698, déi wäit iwwer 13.000 Ënnerschrëfte kritt huet, huet eben genau gefuerdert, datt d'Lëtzebuergescht déi éischt offiziell Sprooch am Land sollt ginn. Och si gëtt an engem ëffentlechen Debat diskutéiert.