Géint 17.30 Auer gouf zu Esch e Foussgänger ugestouss, deen iwwer en Zebrasträifen an der Rue de Neudorf iwwer d'Strooss goe wollt.

Police sicht no Zeien

D'Persoun gouf beim Tëschefall liicht blesséiert, koum awer an d'Spidol. D'Police sicht an deem Kader no Zeien, déi den Accident gesinn hunn, respektiv nom Chauffeur vun enger Camionnette, déi stoe bliwwe war, fir d'Persoun iwwer d'Strooss ze loossen. Si solle sech bei der Police vun Esch um 4997-5500 oder 113 mellen.