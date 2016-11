Hien hat do eng ganz Partie Ranner entdeckt, deenen et schlecht goung, anerer ware scho gestuerwen.



De Fierschter huet direkt déi betraffe Baueren, wéi och eng Déierendoktesch op d'Plaz geruff, fir den Zoustand vun den Déieren, déi nach gelieft hunn, z'ermëttelen. Eng Autopsie vun deene Béischten, déi schonn dout waren, soll déi genee Doudesursaach klären.



En Dënschden huet dunn d'Naturverwaltung de Parquet iwwer de Virfall informéiert. Weider ass d'Verwaltung am Gaangen z'iwwerpréiwen, a wéi wäit d'Baueren géint d'Oploe vun der Biodiversitéit verstouss hunn a wéi eng weider Schrëtt mussen an d'Weeër geleet ginn.



Weide zwischen Uebersyren und Mensdorf: Naturverwaltung stellt Vergehen gegen Tierschutzgesetz fest (22.11.2016)

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Administration de la nature et des forêts





Der zuständige Revierförster der Naturverwaltung hat gestern Vormittag bei einem Kontrollgang auf einer Weide nahe Mensdorf festgestellt, dass dort mehrere Rinder verendet waren und sich weitere Tiere in einem sehr schlechten Zustand befanden.



Der Förster hat daraufhin sofort die verantwortlichen Landwirte sowie eine Tierärztin vor Ort bestellt, um die restlichen Tiere auf ihren gesundheitlichen Zustand hin zu prüfen. Eine Autopsie der verendeten Tiere wurde in Zusammenarbeit mit der Veterinärverwaltung in die Wege geleitet, um Aufschluss über die genaue Todesursache der Tiere zu geben.



Am heutigen Tag hat die Naturverwaltung die Staatsanwaltschaft über diesen Vorfall informiert.



Die Naturverwaltung prüft derweil, inwieweit die Landwirte gegen Auflagen der Biodiversitätsverordnung verstoßen haben, und welche weiteren Schritte in die Wege geleitet werden müssen.