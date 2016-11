© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Den Accident ass tëscht dem Beetebuerger Kräiz an der Sortie Léiweng geschitt. Eng Persoun gouf verwonnt a koum mat der Ambulanz vun Diddeleng an d'Spidol.Deelweis waren 2 Spure fir de Verkéier blockéiert, wat natierlech fir deementspriechend grouss Problemer am Trafic gesuergt huet. Kuerz virun 8 Auer goufen tëscht 12 a 14 Kilometer Stau gemellt. Natierlech waren doduerch och sämtlech Landstroossen an der Ëmgéigend iwwerlaascht.