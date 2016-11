© RTL Télé Lëtzebuerg/Didier Weber

Formatiounen am Bausecteur / Reportage Tim Morizet



Mat der Kritik vu ville Betriber, datt déi jonk Nowuesshandwierker zwar gutt wieren, ma dacks d'Formatioun haut am Allgemengen net méi gutt wier, huet een sech bei der Chambre des Metiers an der Federatioun des Artisants zesummen gesat fir d'Konzept vum "lifelong learning" ze verbesseren.

Vill Formatiounen hätten net méi d'konkret Äntwerten op d'Besoinen an den Entreprise vum Bausecteur, ma datt soll sech elo mat enger Reform vum "lifelong learning" änneren. Mam Bléck op Zukunft sollen esou och déi nei Defien, déi op d'Handwierk duerkommen, koherent geléist ginn, seet de Marc Ant, vum Centre de Compétence. Et wëll een e gemeinsame System vu Formatioun kréien, méi Strukturen, méi Transparenz an dass eng gemeinsam Logik drakënnt.Et wëll ee méi jonk a qualifizéiert Leit an de Beruff erakréien a fir dass dat geschitt, misst de ganze Prozess emol méi iwwersichtlech gestallt ginn. Mat enger Broschür, déi deemnächst bei 4.000 Entreprisen zu Lëtzebuerg soll ukommen, stellt ee sech an d'Modullen, déi ee proposéiert, konkret vir. 734 Modulle sinn an der Broschür erëmzefannen, ma et ginn der awer méi.All d'Formatioune goufen net nëmmen a Beruffer agedeelt, mä innerhalb vun all Beruff och an Niveauen. Et wëll een de Léit am Bausecteur hëllefen, e "Parcours de Formation" kënnen ze goen, dee se op aneren Plazen am edukativen a formative System net fannen.Et geet drëms en Emploi durable fir jonk Generatiounen ze kreéieren. Ma och fir d'Sécherheet op den Chantieren ze verbesseren. Hei sollen nämlech och nei Formatiounen ugebueden ginn.