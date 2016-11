© Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg

De Rondpoint Robert Schaffner, am Volleksmond éischter bekannt ënnert dem Numm Iergäertchen soll an engem Joer genee wéi den Rondpoint Serra um Kierchbierg als Turbo-Rondpoint funktionéieren. De Projet gouf e Mëttwoch de Moie vum Transportminister François Bausch am Roland Fox vu Ponts et Chaussées presentéiert. Nieft dem groussen Ëmbau an der Vergréisserung vum Iergäertchen misst awer och de Rondpoint Sandweiler ëmfunktionéiert ginn, fir d'Belaaschtung während de Spëtzestonnen, mat Autoen déi zum Deel bis zréck op d'Autobunn stinn, ze reduzéieren. Enn 2018 sollen d'Aarbechte fäerdeg sinn.

Turbo-Rondpoint / Reportage: Claudia Kollwelter



Et geet virun allem drëm d'Kapassitéit vun den Entréeë vum Rondpoint ze vergréisseren, betount den Roland Fox vu Ponts et Chaussées. Et wéilt ee bis zu 4 Entréesspuren an de Rondpoint kréien, wann ee vun der Tréierer Autobunn kënnt. Et géif hei awer net nëmmen ëm d'Kapassitéite goen, ma och ëm d'Stockage-Méiglechkeeten, wou d'Leit da kéinten op déi gréng Luucht waarden.Well och den neien Iergäertchen soll net méi vun den Autosfuerer selwer gesteiert ginn, mee wéi am Rondpoint Serra mat Luuchten. Op dëser Plaz solle 6 Luuchte-Kräizungen entstoen, sou de Roland Fox. Ma och d'Busser sollen eng speziell Plaz kréien, fir duerch d'Kräizung ze kommen.D'Autosfuerer géingen de Chantier natierlech matkréien, den Oflaf wär en ähnleche wéi dee beim Schantjen um Kierchbierg. 280 Schaffdeeg soll en daueren, déi a 7 Phasen opgedeelt sinn. Do misst den Trafic dann all Kéier ëmgestallt ginn.Fir de Rondpoint Sandweiler si keng Luuchte virgesinn, hei soll de Problem awer duerch méi Spure geléist ginn, duerch déi ee sech dann an Zukunft besser a méi séier richteg areie kann.