Le 23 novembre 2016, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, a participé aux Luxembourg Internet Days 2016 organisé par le Luxembourg Commercial Internet exchange (LU-CIX).



Les sujets phares de l’édition 2016 des Luxembourg Internet Days, qui ont rassemblé plus de 1.000 participants internationaux, étaient le Internet of things, l’écosystème des startup et la technologie blockchain.



Dans son allocution, Xavier Bettel s’est félicité de la croissance de l’organisation qui compte dès à présent 62 membres: «Depuis sa création il y a sept ans, LU-CIX s’est développé en un élément essentiel du paysage luxembourgeois de l’industrie des télécoms et de l’Internet. Non seulement LU-CIX a survécu, mais l’organisation s’est élargie.»



Afin de garantir la qualité du service qu’apporte LU-CIX au long terme, Xavier Bettel a signé un accord de coopération financière de 6 ans avec l’organisation: «Cela permettra à LU-CIX d’offrir un service fiable à l’économie numérique luxembourgeoise. C’est un des nombreux éléments de l’initiative Digital Lëtzebuerg, à travers laquelle nous aspirons à doter ce pays d’une connectivité excellente, mais de s’efforcer d’exceller aussi dans toutes les autres thématiques où la digitalisation nous offre de nouvelles opportunités.»



Infrachain – lancement d’une initiative dans le domaine blockchain



Dans son discours, Xavier Bettel a souligné la capacité de l’écosystème luxembourgeois à s’adapter rapidement à des circonstances en mutation permanente. «Nous voulons rester les acteurs de notre futur, et pas simplement les observateurs lointains d’évolutions technologiques.» Afin de préparer l’écosystème luxembourgeois à une opportunité technologique de taille, la technologie blockchain, Xavier Bettel, dans le cadre de l’initiative Digital Lëtzebuerg, a annoncé le lancement de l’initiative Infrachain. La signature récente d’un mémorandum of understanding entre cinq acteurs privés et publics vise à élaborer une infrastructure blockchain commune.



Les travaux débuteront immédiatement par la constitution de groupes de travail dont les objectifs sont d’établir une structure de gouvernance, de mettre en place une base technique commune et de rendre cette infrastructure conforme au cadre juridique en vigueur. Outre les 5 acteurs signataires du MoU (Digital Letzebuerg, CTIE, LuxTrust, Telindus, InTech), la participation aux groupes de travail est ouverte à tous les acteurs désirant contribuer à cette initiative.



La création d’une infrastructure blockchain de confiance, élaborée de manière commune par les secteurs public et privé, vise à faciliter le déploiement de solutions basées sur la technologie blockchain, tant pour des startups que pour des acteurs établis, dans un cadre régulé favorisant la confiance pour les utilisateurs finaux et les investisseurs. En marge de l’événement, le Premier ministre a eu des entrevues avec des représentants d’entreprises du jeune secteur des technologies blockchain afin de s’échanger sur la technologie et ses opportunités économiques pour le Luxembourg.