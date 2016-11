FAE: Guddes besser maachen! (23.11.2016) Eng Etude huet gewisen datt Exposanten an Visiteuren zefridden sinn mat der FAE. Bei den Infrastrukturen gëtt awer nogebessert.

Foire agricole: Reportage Frank Elsen



© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

An dobäi koum eraus, datt 25,6 % vun de Visiteuren dëst Joer fir d'éischte Kéier op der Foire agricole waren. Déi gutt Ambiance, d'Präsenz vun den Déieren an déi lokal Produkter waren d'Grënn, déi d'Leit op Ettelbréck gezunn hunn. Nieft Lëtzebuerger wier och en Deel vum Public aus dem Ausland komm, esou de Pol Schmitz vum Organisatiounscomité, ma dee Prozentsaz louch méi niddreg wéi geduecht: Just 2 bis 7 Prozent kommen aus dem Ausland an deen Undeel wëlle een elo nach eropschrauwen.Fir d'Foire nach méi populär ze maachen, ginn 2017 dann och e puer Nouveautéiten ugebueden. Nieft engem internationale Limousin-Concours wäerten och zwou Päerdsshowen organiséiert ginn, betount de Michel Santer vum Organisatiounscomité: "La Camargue en liberté" soll südfranséische Flair op Ettelbréck bréngen.Fir d'Foire wäert de Parking beim Däich dann och d'nächst Joer vergréissert ginn, esou nach de Michel Santer.Well et der Lëtzebuerger Landwirtschaft den Ament net esou gutt geet, wéilt een den Image vum Secteur nach méi fërderen, ënnersträicht de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen, fir ënnert anerem d'Plaz vun der Landwirtschaft an der Ekonomie ervirzehiewen.