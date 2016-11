© AFP

Et kann net sinn, datt déi national Dateschutzkommissioun keng Autorisatioun méi am Virfeld iwwert eng Videokamera op der Aarbechtsplaz soll ginn, nëmmen fir de Mataarbechter vun der CNPD Aarbecht ewech ze huelen, dat seet d'Salariatskammer an engem kriteschen Avis iwwert sou eng geplangten Ännerung am Gesetz.Den Text a Saachen Dateschutz misst sou bleiwen wéi en ass. Grad an Zäiten, an deenen dacks Abusen duerch technologesch Moyene gemellt ginn. Den Ament kann de Patron nëmmen mam Accord vun der Dateschutzkommissioun eng Kamera op der Aarbechtsplaz ophänken. Deen Ament kontrolléiert d'CNPD och d'Dauer wéi laang d'Donnéeën gehale kënne ginn.