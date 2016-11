Ënnert der Leedung vun enger Untersuchungsriichterin vun Dikrech goufen den Donneschdeg, 17. November an der Géigend vu Wäisswampech zwou Persoune vun der Spezialunitéit vun der Police verhaft, dat deelt d'Police um Dënschdeg de Moie mat.E puer Woche laang wier vum Dikrecher "Service de recherche et d'enquête criminelles", kuerz Srec, enquêtéiert ginn, eng Persoun soll am Kanton Veianen Rauschgëft verkaaft hunn.Bei diverse Perquisitioune goufen 250 Gramm Kokain, zirka 75 Gramm Haschisch, 10 Gramm Amphetaminen, 10 Gramm Marihuana, zwee Gefierer a 600 Euro bor Sue saiséiert.Déi zwee Verdächteg koume virun d'Untersuchungsriichterin an dunn an Untersuchungshaft.