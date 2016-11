D'Eenelterkapell zu Recken bei Miersch, déi jo an der Lescht wéinst dem Spill PokémonGO ganz populär ginn ass, well do dacks seele Pokémonen opdauchen respektiv "spawnen" ... © lm

Domat äntwert den Inneminister dem LSAP-Deputéierte Georges Engel op deem seng parlamentaresch Fro iwwer déi zukünfteg Gestioun vu reliéise Gebaier.Dem Dan Kersch no baséiert dee Relevé op de Proprietéits-Titteren respektiv de Konventiounen, déi tëscht de Gemengen a Kierchefabricken ofgeschloss goufen ...

... an déi dem Minister an der Tëschenzäit zoukomm sinn, op Grond vu senge Circulairë vum Abrëll zejoert a September dëst Joer. D'Gemenge sollte weider Accorden aushandelen an him se sou séier wéi méiglech zoukomme loossen.Déi Demarche géif natierlech un hir Grenze stoussen, well d'Aarbecht am Parlament virugeet an d'Chamber Decisiounen huele wäert, sou den Dan Kersch; den Äerzbistum wéilt iwwregens d'selwecht virgoen. Den Inneminister betount a senger Äntwert nach emol, dass de Proprietär vun enger Kierch ë.a. gréisser Renovatiounen iwwerhëlt, iwwerdeems z.B. den normalen Ënnerhalt vum Fong gemaach gëtt, wann d'Kierch am Kultusdéngscht bleift. Ausname sinn d'Stater Kathedral an d'Iechternacher Basilika, fir déi sech de Staat, déi betraffe Stied an de Fong d'Fraisen deele sollten.D'Gesetz, dat an der Maach ass, géif d'aktuell Legislatioun iwwer Kierchen, déi als nationaalt Monument klasséiert sinn, och kengesweegs veränneren, schreift den Dan Kersch. Wann et en entspriechend Gemengereglement gëtt, wären d'Gemengen och fräi, fir d'Proprietäre vu sou Immeublen z'ënnerstëtzen an hiren Efforten fir z'erhalen. D'Gemengereglement sollt och net nëmme fir eng Personne physique gëllen, déi Proprietär ass, mä och fir eng Personne morale.Um Ufank vu senger Äntwert hat de Minister nach emol ënnerstrach, dass der Konventioun vum Januar zejoert iwwert d'Kierchefabricken no den zukünftege Fong eleng responsabel ass fir d'Gestioun vu reliéise Gebaier, déi him uvertraut ginn. E Co-Finanzement duerch d'Gemenge wär ausgeschloss. Am Artikel 7 vum Gesetzprojet dozou stéing dann och, dass de Fong kee spezielle Bäitrag vun enger Gemeng ka kréien. Den Artikel 11 géif iwwerdeems zouloossen, dass de Fong Fraisen zréckkritt vum Ënnerhalt vun enger Kierch, sollt sech op Grond vun engem Propriétéits-Titter erausstellen, dee spéit ervirbruecht gouf, dass si enger Gemeng gehéiert. An den Artikel 13 geséich vir, dass d'Gemeng fir de symboleschen Euro e Virkafsrecht huet, wann e reliéist Gebai stëllgeluecht gëtt.