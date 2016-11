© RTL Télé Lëtzebuerg Archivbild

City Breakfast / Reportage: Dany Rasqué



D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet e Mëttwoch de Moien um City Breakfast matgedeelt, datt de Vote iwwert de PAG am Conseil eréischt no der Fuesvakanz ass an net, wéi virgesinn Enn Januar.

Am Ganzen ginn 880 Leit gehéiert, och déi Persounen, déi eng Reklamatioun iwwert en existente Quartier gemaach hunn. Quitt, datt dat net am Gesetz virgesinn ass.Anere Sujet an der Stater Märei waren d'Festivitéiten um Enn vum Joer. E Mëttwoch um 11.30 Auer ass de Chrëschtmaart op der Place d'Armes a bei der gëlle Fra opgaangen an den 8,9 an 10 Dezember ass déi zweet Editioun vun de "Luxembourg Night Lights", den 8. iwwregens a Präsenz vun der ganzer groussherzoglecher Famill.Fuschnei um Stater Chrëschtmaart ass dëst Joer e klenge Chalet virum Cercle. Op där Plaz ginn Aktivitéiten fir Kanner proposéiert, mat Pabeier a Lehm. Entweder ouni d'Elteren, während déi en Tour iwwert de Chrëschtmaart maachen oder awer mat Mamm a Papp zesummen.D'Gemeng invitéiert all d'Visiteure den ëffentlechen Transport ze huelen an extra fir de Chrëschtmaart fiert den City Shopping Bus méi laang an d'Linnen vum Park and Ride Bouillon a vun der Arelerstrooss an d'Stad goufen och verbessert.