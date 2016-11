Eng Patrull war zu Ierpeldeng an der Rue Scheuerberg op de Chauffer vun der Camionnette opmierksam ginn an huet dëse kontrolléiert. Den 23 Mann, dee schonn e puer Fuerverbueter krut, huet direkt zouginn, kee Führerschäin ze hunn.Wéi d'Police präziséiert gouf hie scho 4 Mol penaliséiert, dat lescht Uerteel war grad emol eng Woch hier. De Mann hätt och nach ni e valabele Führerschäin gehat.Well de Beamten d'Verhale vum Mann komesch virkomm ass, gouf hien op säin, der Police bekannten Drogekonsum ugeschwat. Nodeems hien zouginn huet, an der Nuecht Marihuana konsuméiert ze hunn, gouf e Schnelltest gemaach. D'Resultat war positiv.Op Uerder vum Parquet gouf de jonke Mann verhaft. Um Mëttwoch huet den Untersuchungsriichter en Haftbefehl géint de Chauffeur ausgeschwat, deen doropshin an Untersuchungshaft an de Prisong op Schraasseg bruecht ginn ass.