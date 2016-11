D'Lëtzebuerger Entwécklungshëllef steet an der Chamber am Mëttelpunkt.

Den zoustännege Minister Romain Schneider sot a senger Deklaratioun, datt Lëtzebuerg zum Programm steet, deen d'Regierung sech ginn huet: 1% vum RNB, dem Revenu national brut, an d'Entwécklungshëllef an déi humanitär Hëllef investéieren. D'Klimafongen an d'Depense fir den Accueil vu Flüchtlingen hei am Land sinn net matagerechent. Och dat wär e politesche Choix.

Bei der Entwécklungshëllef giff een also bleiwen, wat een ass, mä d'Instrumenter giffe verbessert ginn. Mat de Secteure vun de Finanzen, der Ëmwelt an der Gesondheet wéilt ee besser zesumme schaffen. Bis Enn Januar soll eng nei generell Strategie fäerdeg sinn. Dës Strategie muss och klären, wéi een d'Thema vun de Partnerlänner ugeet. Zanter dësem Joer ginn et manner Partnerlänner, 7 Stéck – 5 a Westafrika, 1 a Südostasien an 1 an Zentralamerika - an déi mannsten entwéckelte Länner stinn am Mëttelpunkt. Mam Vietnam a mam El Salvador wëll een eng aner Relatioun kréien.



D'ONGen sinn e wichtege Partner vun der Lëtzebuerger Entwécklungshëllef, et sinn der den Ament 93.

Den Taux de cofinancement soll vum nächste Joer un no Lännergruppe gestaffelt ginn. D'Projeten an deenen äermste Länner an de Partnerlänner ginn zu 80% kofinanzéiert. Den Taux fir aner Entwécklungslänner soll op 60% gesat ginn. D'Ausnahm sinn hei awer Projeten, déi d'Zivilgesellschaft als solches stäerken, déi och mat 80% kofinanzéiert ginn. E Kompromëss war hei am Joer 2015 mam Cercle vun den ONGe fonnt ginn, deen elo ëmgesat gëtt.