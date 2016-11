Déi Kommissioun huet e Mëttwoch de Moien also un der Reform vun der Verfassung weidergeschafft.

An et si jo schonn e Koup Amendementer vum Reformprojet un de Staatsrot weidergereecht ginn, eng 70, an et sinn der erëm eng Dosen dobäikomm. Déi sinn d'Resultat aus de partizipativen Diskussioune mat de Leit a betreffen dëst an dat. Dat reecht vun de Rechter vun de Kanner, iwwert den Déiereschutz hin zur Verankerung vum Ombutsmann a vum Dialogue sociale.





Reform vun der Verfassung / Reportage Nico Graf



An der Lescht war jo d'Diskussioun opkomm, datt de Reform-Projet mat de Wahlterminer vun de nächste Jore kollidéiere géif an datt et dowéinst näischt géif gi mat Reform a Referendum doriwwer. Den Alex Bodry kléngt do ganz roueg an an der Kommissioun gëtt all Woch weider un den Texter geschafft

Mä et ass jo och a virop den Alex Bodry dee seet, et wier elo esouvill un enger neier Verfassung geschafft ginn an dat dierft net verluer goe wéinst discussions politiciennes iwwer Terminer. Fir den Alex Bodry wier et dramatesch, wann een elo nees misst fir vill Jore beim alen Text bleiwen. D'Fënster wär de Moment op fir dës Reform ze maachen an et ass e breede Wëllen, iwwert dës Regierungskonstellatioun eraus, do. Et wieren och vill Kompromësser gemaach ginn, fir ëmmer erëm de klengste gemeinsamen Nenner ze fannen an dat ass bis elo och gelongen, sou den Alex Bodry. D'Schaffen un der Verfassungsreform däerf net a Fro gestallt ginn, a scho guer net wann nei Wahle virun der Dier stinn an d'Kaarten nees nei gemëscht ginn.

Wéi elo weider? Et gëtt op d'Avisë vum Staatsrot gewaart a wann déi do sinn da fänkt d'Datums-Diskussioun wuel esou richteg nees un.