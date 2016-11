Am 1., fir deen de 46 Joer ale Mann net ugetruede war, gouf hien am Januar ë.a. zu enger Prisongsstrof vun zwee Joer veruerteelt.

Dem Ugeklote gëtt virgehäit, tëscht Mee 2013 a Mäerz 2014 eng Fra zu Esch harceléiert a se ë.a. och ugegraff ze hunn; am September an am November 2013 an am Januar 2014 hat hie si gerannt a geschloen.



De Beschëllegte sot, aus Onkenntnis vun der Prozedur net op den 1. Prozess komm ze sinn. Déi 3 Handgräiflechkeete géif hien zouginn; do virdrun hätt hien net vill geschlof, wat op d’Fra géif zréckgoen. D’Nopesch hätt massivste Kaméidi gemaach, owes an nuets, an ee Moment hätt hien deen extremen Drock net méi ausgehalen. Hien hätt si eemol mam Fouss gerannt, eemol mat der Fauscht an d’Gesiicht geschloen an hir eemol eng Kappnoss ginn; dogéint hätt hien hir de Stroum net ofgespaart, net nuets bei hir geschellt an och net eng fréier Geschäftsfra harceléiert. Op d’Fro vum President vum Geriicht, ob bei him net d’Sécherungen duerchgebrannt wären, huet de Mann “Jo” geäntwert. Hien hätt komplett iwwerreagéiert, wär awer bei engem Psychiater a Behandlung; haut géif et och vill besser goen, well d’Nopesch kee Kaméidi méi maache géif.



Déi sot dono, kee gemaach ze hunn; de Reproche vum Kaméidi wär fräi erfonnt. Villméi hätt hien hir de Stroum ofgespaart, un hirer Dier Stuerm geschellt, hir Frechheete gemaach a si ebe bannent 4 Méint 3mol gerannt oder geschloen. De Moment wär et roueg; si géif sech awer net wuel fillen.

No 3 weideren Zeien, déi vum Ugekloten harceléiert goufen oder deene komesch Saache geschitt sinn, sot e Psychiater, den Eenzelgänger, deen alles bestridden huet, hätt eng Perséinlechkeetsstéierung, déi um Wee zu enger paranoider wär; dës Stéierung wär awer net duerch e Schlofentzug z’erkläeren.

Iwwerdeems de Me Tonnar als Affekot vun der Nopesch Schuedenersatz an Héicht vun am Ganze ronn 38.000 € gefrot huet, sot d’Affekotin vum Beschëllegten, Me Laura Urbany, hire Client hätt duerch de Schlofentzug d’Männercher gesinn. Dogéint ass de Mann dem Vertrieder vum Parquet no krank; dofir sollten, nieft enger Geldstrof, zwee Joer Prisong mat Sursis probatoire gesprach ginn, mat v.a. der Oplo, sech behandelen ze loossen.