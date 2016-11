D'LSAP-Deputéiert Taina Bofferding hat de Mobbing op den Orde du Jour bruecht a wollt ënnert anerem vum Minister wëssen, ob Lëtzebuerg giff e gesetzleche Kader kréien.

De Sujet misst eescht geholl ginn, huet de Minister Nicolas Schmit geäntwert. Enger Etude no fille sech bal 14% vun de Leit, déi hei am Land schaffen, gemobbt. A jo, d'nächst Joer soll e Gesetz kommen. Vill Länner hätten esou eppes. Hei am Land hätt een au contraire eng Jurisprudenz, déi kloer no enger legaler Basis vun dem Phänomen freet, fir kënnen Uerteeler ze spriechen.



Den Nicolas Schmit





D'Basis soll eng Proposition de loi vum fréieren LSAP-Deputéierte Lucien Lux sinn, déi scho 14 Joer al ass an déi deemools net ugeholl gouf.