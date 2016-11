Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Domingos Oliveira/RTL

Den Accident ass op der Iwwerhuelspur tëscht der Opfaart Mënsbech an der Opfaart Cargo-Center geschitt. Eng Persoun gouf derbäi liicht blesséiert.Den Accident ass elo geraumt, mä suergt den Ament awer nach fir grouss Problemer am Trafic. Um 8.20 Auer ginn nach ëmmer 17 Kilometer Stau gemellt, bis Mäertert. Derbäi kënnt, datt an der Montée Mënsbech eng Camionnette en Panne ass.

Accident géint 21.40 Auer e Mëttwoch den Owend op der Diddelenger Autobunn op der Héicht vun der Aire de Berchem. Zwee Autoen waren aneneegerannt. Wéi den 112 um Donneschdeg de Moie mellt, gouf eng Persoun blesséiert.