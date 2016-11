© RTL Télé Lëtzebuerg/Archivbild

E puer Camionneuren sinn e Mëttwoch géint 16.15 Auer op e Camion um Parking vun der Aire de Berchem opmierksam ginn, aus deem Damp eraus komm ass. D'Beamte vun enger Douaniers-Patrull, déi grad laanscht gefuer sinn, hunn de Chauffer vum Camion, dee sech net méi beweegt huet, aus der Kabinn gezunn.Wéi d'Police matdeelt, hat eng Decken an der Fuererkabinn Feier gefaang, nodeems de Camionneur sech mat engem Gaskocher eppes kache wollt. De Mann war wéinst sengem staark alkoholiséierten Zoustand entschlof an hat vum Feier näischt matkritt.De Mann hat e puer gutt Schutzengelen. Just well d'Beamte sou séier reagéiert hunn, ass him näischt geschitt. Hie koum fir eng Kontroll an d'Spidol, wou en och säi Rausch ausschlofe konnt.