© RTL Télé Lëtzebuerg/Archivbild

Question parlementaire Chèques Service/Corinne Folscheid



Zanter dem September dëst d'Joer hunn och Frontalieren Accès zu de Chèques Service. An enger parlamentarescher Fro wollten déi zwou CSV-Deputéiert Françoise Hetto a Martine Hansen elo eng ganz Rëtsch Informatioune vum Educatiounsminister Claude Meisch.

Am ganzen hunn zanter dem 5. September 364 Famillen aus der Grenzregioun bei der Zukunftskeess eng Demande gemaach, dovun 261 franséisch Frontalieren, 68 Belsch a 35 Däitscher. Dass de Risk vun engem Enkpass an deenen eenzele Betreiungsstrukturen kéint entstoen, wier net de Fall, sou de Claude Meisch. D'Zuel vun den Demande géif nämlech wäit ënnert de Previsioune vum Ministère leien, heescht et am Minister senger Äntwert. Donieft wier dee betraffene Secteur bis ewell ëmmer an der Lag gewiescht, op Demande vun den Elteren ze reagéieren an d'Kapassitéiten unzepassen. Goufen et 2009 am ganzen 443 Agrementer fir konventionéiert- an net konventionéiert Strukturen, waren et d'lescht Joer 771.Weider wollten déi zwou CSV-Volleksvertriederinne wëssen, ob de Ministère antëscht Demande vu Strukturen aus dem Ausland krut, fir ee Lëtzebuerger Agreement fir d'nächst Schoulrentrée. Dem Claude Meisch läit him bis ewell eng eenzeg sou Demande vir. Hie geet dovun aus, dass déi mannst Strukturen iwwerhaapt déi néideg d'Qualitéitskritären erfëllen.Aus der Äntwert vum Educatiounsminister geet nach ervir, dass aktuell hei am Land 69 Kanner aus der Grenzregioun am Lëtzebuerger Schoulsystem ageschriwwe sinn. Et handelt sech an der Haaptsaach ëm Kanner, wou d'Elteren iwwert d'Grenz geplënnert sinn, d'Kanner awer weiderhin hei an d'Schoul ginn.De Claude Meisch geet dann och net dovun aus, dass den Accès zu de Chèques Service Frontalieren kéint dozou verleeden hir Kanner hei an d'Schoul ze schécken. Déi mannst wéilten hire Kanner déi dacks laang Trajeten zoumudden an se aus hirem gewinnten Ëmfeld eraushuelen.Den Educatiounsminister gouf och gefrot, ob antëscht déi 22 annoncéiert regional Agenten, déi fir d'Kontroll vun de Strukturen zoustänneg sinn, schonn agestallt goufen. Bis ewell goufen der 11 rekrutéiert, sou de Claude Meisch. Si mussen eng fënnef Woche laang Formatioun suivéieren. Pro Joer sinn zwou där Kontrolle virgesinn.