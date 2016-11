© RTL Archivbild

E Mëttwoch nach hat de Bankesyndikat Aleba vun engem Blankoscheck fir e soziale Massaker geschwat. Dat well e Gesetzprojet virgesäit, de Banken eng Auslagerung vu verschiddene Servicer méi einfach ze maachen.No enger Entrevue mam Finanzminister Pierre Gramegna e Mëttwoch am Nomëtten ass en Donneschdeg an engem zweete Communiqué keng Ried méi vu 5.000 Aarbechtsplazen, déi a Gefor wieren. Am Contraire, de Gesetzprojet hätt och positiv Konsequenze fir den Aarbechtsmarché. De Finanzminister hätt d’Aleba kënne berouegen an et wier een och ëmmer oppe fir nei Iddien an Initiativ beim Syndikat.