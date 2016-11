De Mann hat am September an am Oktober 2012, zesumme mat Komplizen, géint déi d'Instruktioun nach leeft, 3 zum Deel eeleren Damme ronn 190.000 € a Bijouen am Wäert vun op d'mannst 50.000 € ofgeknäppt. Zwou vun de Frae kruten en Donneschdeg Schuedenersatz an Héicht vun am Ganze ronn 320.000 € zougesprach.De Mann hat sech um Telefon als Frënd vun engem Neveu, vun engem Cousin a vun engem fréieren Aarbechtskolleg ausginn, déi a finanzielle Schwieregkeete wären.