Sproochepetitiounen: Reportage Pit Everling



D'Rekord-Petitioun 698 kritt Konkurrenz. D'Géigepetitioun 725 huet och de Quorum erreecht. Den Donneschdeg de Moien hate ronn 4.800 Leit um Chambersite ënnerschriwwen, fir datt d'Lëtzebuergescht NET éischt offiziell Sprooch soll ginn.Wéi et ausgesäit, gëtt et fir béid Petitiounen ee gemeinsamen ëffentlechen Debat um Krautmaart.

Nei ass d'Situatioun net ganz. Am Oktober 2014 ware schonn emol 2 Petitiounen zesummegeklappt ginn. Deemools goung et ëm den Déiereschutz.Beim Thema Sprooch gëtt elo och envisagéiert, de Petitionnairë vu béide Säite mateneen respektiv direkt noeneen d'Wuert ze ginn.De President vun der zoustänneger Chamberkommissioun Marco Schank ass der Meenung, datt keen ze kuerz kënnt an datt de Pro an de Kontra et der Chamber grad erméiglecht, fir adequat Konklusiounen ze zéien: D'Argumenter géifen ausgetosch ginn, et géif kontradiktoresch diskutéiert ginn, dat wier gutt, och demokratesch gesinn.Organisatoresch gesi géif et natierlech e puer Ännerunge ginn: D'Petitionnairë kéimen noeneen an et kéim zu enger Verduebelung vun der Zäit, déi virgesinn ass.D'Petitiounskommissioun, déi den nächsten Dënschdeg beienee kënnt, mécht eng Propositioun. D'Conférence des Présidents decidéiert dann ... a wann et da wierklech zu engem gemeinsamen ëffentlechen Debat sollt kommen, missten d'Petitionnairen dat och egal wéi acceptéieren. D'Chamber wier do maassgebend.