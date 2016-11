© RTL Archivbild

Sträit ëm Héngerställ zu Recken-op-der-Mess / vum Eric Ewald



An 1. Instanz hat de Bauer kee Recht kritt. De Mann hat dunn dogéint geklot, dass sech de Buergermeeschter am Mee zejoert queesch geluecht hat. D’Déift vun de Ställ géif nämlech d’maximal Déift vu 14m iwwerschreiden, déi am PAG vun der Gemeng virgesinn ass.

© RTL Archivbild

Déi éischt Riichter haten an hirem Uerteel vum Oktober dann och ënner anerem festgehalen, dass d’Héngerställ nëmmen eng maximal Déift vu 14m dierften hunn an net eng vu bal 47m.En Donneschdeg de Moien huet den Affekot vum Bauer, dee géint d’Uerteel vum leschte Mount an Appell gaang ass, gemengt, d’kruzial Fro wär déi, ob dat entspriechend Reglement weider applizéiert gëtt. Dann dierft nämlech baussent dem PAG näischt méi autoriséiert ginn, sou de Me Henri Frank. Um Gebitt vun der Gemeng wären awer op d’mannst 8 Gebaier mat enger maximaler Déift vu méi wéi 14m accordéiert ginn! D’Reglement misst Sënn maachen, huet den Affekot vum Bauer betount, an d’Dispositioune baussent dem Perimeter kéinten net déiselwecht si wéi bannent dem Perimeter. De Me Henri Frank huet zu gudder Lescht eng Visite des lieux an d’Gespréich bruecht, fir d’zweet Riichter z’iwwerzeegen.Fir den Affekot vun der Gemeng wär eng Pièce iwwert d’Déift vun de Ställ, déi den Affekot vum Bauer en Donneschdeg de Moie virgeluecht huet, zeréckzeweisen, well si näischt brénge géif. Et géif ee sech nämlech a sou Fäll ëmmer d’Fro stellen, ob d’Längt, d’Breet oder d’Déift domat gemengt wär. Dem Me Boudene no gëtt et e PAG an dëser Affär, ob een deen elo gutt fënnt oder net. De Buergermeeschter wär dofir, dass sech Baueren um Gebitt vun der Gemeng néierloossen; de PAG wär allerdéngs op deem Punkt kloer, dass Gebaier net méi déif wéi 14m dierfte sinn. D’Gemengeservicer hätten d’Pläng gekuckt a festgestallt, dass d’Dimensiounen net stëmmen, dofir wäre se zréckgewise ginn. De Buergermeeschter misst säi PAG respektéieren an applizéieren, well hie soss an der Illegalitéit wär, huet den Affekot vun der Gemeng nach ënnerstrach.Um Enn vun der Sëtzung huet de President vum Geriicht iwwerdeems ervirgehuewen, dass a sengen Aen de Kär vum Problem an der Fro no Städtebau an enger Gréngzon läit.D’Uerteel an dësem zweete Prozess dierft an den nächste Woche falen.