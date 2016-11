© RTL Radio Lëtzebuerg/Carinne Lemmer

© RTL Radio Lëtzebuerg/Carinne Lemmer

D'LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen ass responsabel fir d'Campagne "Madame on Tour", déi Frae wëll fir d'Gemengepolitik sensibiliséieren an déi am Virfeld kritiséiert gouf, well de Logo mat ville Klischeeë schafft.An engem Otemzuch huet si och der Press Merci gesot, dass d'Campagne opgegraff gouf. Mat engem Camper, engem Büro op Rieder, gi si vun nächstem Samschdeg un bei d'Leit."Jiddereen ass op d'Posch gesprongen, mä mir wëllen iwwert den Inhalt schwätzen", sou d'Cécile Hemmen, eng vun 13 Buergermeeschteschen hei am Land bei 105 Gemengen. D'Iddie sollen net an der Posch bleiwen, net am Kapp, mä si géifen op den Dësch - de Gemengendësch gehéieren.E Samschdeg, an déi 3 Samschdeger dono, geet et lass am Bezierk Zentrum. Déi genee Auerzäiten a wou ee mat Mandataire kann a Gespréich kommen, fënnt een op Facebook, op Madame on Tour.