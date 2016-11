© Jeannot Ries / RTL Télé Lëtzebuerg

Fir en Donneschdeg de Mëtteg war an d'Kierchbierger Spidol op e "Flashmob" invitéiert ginn.Dans le cadre des démarches communes de l'Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD) et des Conseils médicaux contre le projet de loi 7056, une première action syndicale est prévue sous forme d'un « flash mob » jeudi 24 novembre 2016 à 11h55 précises dans le hall d'entrée des quatre grands hôpitaux régionaux, à savoir le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), l'Hôpital Kirchberg - HRS, le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) et le Centre Hospitalier du Nord - Clinique St Louis (CHdN).Avec cette manifestation l'AMMD et les Conseils médicaux tiennent à sensibiliser patients et grand public devant un projet de loi qui va priver les médecins hospitaliers de toute influence dans les processus décisionnels au sein des hôpitaux et donc des moyens élémentaires nécessaires à l'exercice responsable de la médecine en milieu hospitalier. Il est midi moins cinq dans nos hôpitaux.Les porte-paroles de l'AMMD et des Conseils médicaux, Dr Alain Schmit et Dr Philippe Wilmes, seront présents afin de répondre aux questions de la presse lors du « flash mob » au Centre Hospitalier Emile Mayrisch à Esch/Alzette (Dr Schmit, président de l'AMMD) respectivement à l'Hôpital Kirchberg (Dr Wilmes, président du Conseil médical).Le Corps Médical« Non » au Projet de loi 7056 !« La défense des intérêts des patients est notre profession. »Les menaces suivantes mettent en danger la qualité de la médecine à l’hôpital:- L’administration hospitalière sera dotée d’un pouvoir surdimensionné et l’avis des médecins pourra être simplement ignoré- Le médecin ne sera plus libre de ses actions- Le médecin pourra être obligé à faire des choix contraignants au détriment des patients- La délicate et précieuse relation de confiance entre le médecin et son patient sera perturbée- Le médecin responsable de son patient sera privé des moyens d’assumer de plein droit sa responsabilité- Le patient perd son allié privilégié à l’hôpitalIl n’existe pas de patient « standard » et le corps médical s’engage pour une prise en charge individuelle, personnalisée et responsable du patient.plus d’infos sous ammd.lu