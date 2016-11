"D’Verwaltungsgeriicht annuléiert d’Decisioun vum Conseil de la Concurrence vun November 2014 a léisst der Post d’Strof vun 2,52 Milliounen € no.”

Dat steet op der leschter Säit vum 62 Säiten décken Uerteel vum Tribunal administratif vun e Méinden zum Recours vun der Post géint eng Decisioun vum Conseil de la Concurrence.

An engems hunn d’Riichter de Staat dozou veruerteelt, der Post eng Indemnité de procédure vun 3.500 € ze bezuelen.





Keng Strof fir d'Post: Erklärunge vum Eric Ewald.



Abee, de Conseil de la Concurrence war virzejoert der Meenung, d’Post hätt hir dominant Maartpositioun mëssbraucht, andeems si 2006 an 2007 fir hir Offer “Integral” e Rabatt offréiert hätt. Am Abrëll 2006 hat Tango dowéinst bei der deemoleger Inspection de la Concurrence geklot. Viru ronn zwee Joer, den 13. November 2014, hat de Conseil de la Concurrence dunn eben eng Strof vu ronn 2,5 Milliounen € géint d’Post gesprach. Am Konkurrenzrot senger Decisioun goung Rieds vun enger Infraktioun, déi op den Zäitraum tëscht Enn 2005 an Ufank 2008 géif zréckgoen. Am Februar zejoert hat d’Post Recours ageluecht géint dës Decisioun.

De Staat wollt an deem Kader méi eng laang Infraktiounszäit festgehale gesinn, an zwar bis op d’mannst November 2014, wann net souguer bis zum Datum vun dësem Uerteel, spréch November 2016. Déi Demande hunn d’Verwaltungsriichter awer als irrecevabel zréckgewisen.

Méi interessant waren awer d’Diskussiounen iwwer Irregularitéiten an der Prozedur...

Do goung et fir d’éischt mol ëm d’Iwwerschreide vum sougenannten Délai raisonnable, d.h. ëm d’Fro, ob d’Prozedur net ze laang gedauert hätt. D’Riichter schwätzen an deem Kontext um Enn vun engem, Zitat, “non-respect flagrant”.

En zweete Punkt ass de Verstouss géint d’Recht, fir Zougank zum Dossier ze kréien. D’Post hat heizou ervirgehuewen, dass hir eng grouss Zuel Dokumenter net zougänglech gewiescht wären. Ë.a. hätt si keen Abléck kritt a Statistiken zu Cliente vun der Offer “Integral”, Statistiken, déi si och a Fro gestallt huet, awer net kritiséiere konnt, well hir den Abléck ebe gefeelt huet. Och op deem Punkt hunn d’Verwaltungsriichter der Post um Enn Recht ginn.

E weidere Reproche war deen, dass eng falsch Maartdefinitioun virloung, dass Feeler gemaach goufen, déi zur Konklusioun gefouert hunn, et géif eng dominant Positioun vun der Post ginn, a Feeler bei der Analys vum Rabatt. Der Post no hätt, fir ze bestëmmen, ob et sou e Rabatt gouf, e bestëmmten Test misse gemaach ginn. De Conseil de la Concurrence hätt awer en aneren duerchgefouert. D’Riichter soen heizou um Enn, dass d’EU-Kommissioun réit, deen ze maachen, deen d’Post fir richteg fënnt - an de Konkurrenzrot domat eng Methodologie applizéiert huet, déi eng aner ass wéi déi, un där si sech am Fong orientéiere wollt -, dass de Rot a punkto Multiprodukt-Offere keng eegen Analys gemaach an d’Äntwert op d’Fro, ob eng dominant Positioun virloung, op falsche Prämisse berout hätt.

Den Tribunal administratif hält op Grond vun all deenen Iwwerleeunge fest, dass dem Conseil de la Concurrence seng Decisioun vum November 2014 ongülteg ass, well se op enger Methodologie baséiert, déi dem Konkurrenzrecht net entsprécht: Dofir wär déi Decisioun z’annuléieren an d’Strof nozeloossen. A wéinst ë.a. de besonneschen Ëmstänn vum Sträit sollt d’Post och eng Entschiedegung kréien.