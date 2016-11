De Marc Angel



De Gesetzprojet 6892 gesäit vir, datt Employeuren incitéiert ginn, fir fir Loungläichheet ze suergen. En anert grousst Element am Text ass eng Quot fir d'Wahllëschten. Den LSAP-Deputéierten a Rapporter Marc Angel huet erkläert, datt bei de Chamberwahlen eng Quot vu 40% a bei den Europawahlen vu 50% festgeluecht géif ginn. D'Parteie géifen och finanziell gestrooft ginn, wa si déi Quoten net anhalen. Dës Strof ass progressiv, desto méi wäit ee vu 40% un ewech läit.

D'CSV ass op enger Rei Punkte mat der Majoritéit d'accord. Déi gréisst Oppositiounspartei huet awer Zweiwelen un der Wierkung vun enger gesetzlecher Reguléierung vun der Saach. Eng fräiwëlleg Quote wier besser gewiescht, mengt d'CSV, déi de Projet iwwregens gespléckt- an d'Voleten Aarbecht a Politik separat traitéiert hätt. Entspriechend Amendementer goufen elo verworf.D'adr rappelléiert, datt si all Aart vu Quoteregelunge refuséiert a schwätzt vun engem lénksideologeschen Agrëff an d'Fräiheet vun de Parteien.De Projet goufe mat de Stëmme vun der Majoritéit a vun "Déi Lénk" ugeholl.Um Programm vun den Deputéierte steet och eng Interpellatioun zur Sproochesituatioun am Beräich Educatioun. Zum Vote steet dernieft herno de Projet Clierfer Lycée.