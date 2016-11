Black Friday: Reportage Ben Frin



Op dësem Freideg ass de sougenannten "Black Friday". Dat ass an den USA den traditionellen Dag no Thanksgiving an den éischten Dag vun der Chrëscht-Shopping-Saison. Den "Black Friday" versprécht de Konsumenten zum Deel enorm Remisen; fir sech e Schnäppchen ze sécheren, stinn honnerte vu Leit laang virun der Ouverture vun de Geschäfter schonn an der Schlaang.Och zu Lëtzebuerg gëtt et de "Black Friday"-Shopping, de Ben Frin war froen, ob dat ënner ähnleche Konditioune wéi an Amerika ofleeft ...

Tumultaarteg Zoustänn, Leit déi am Gedrécks iwwertenee klammen a sech mat Hänn a Féiss zerklappen, fir sech déi Wueren ze erkämpfen, déi am Präis am meeschten erofgesat sinn - Biller vum Black Friday an Amerika, wéi een se zum Beispill op Youtube fënnt. Fir déi amerikanesch Ekonomie ass de Black Friday immens wichteg, den Ëmsaz vun deem Dag gëllt als Barometer fir d'Consommatioun, also och fir d'Gesondheet vun der nationaler Wirtschaft.Ähnlech wéi Halloween ass och de Black Friday op Lëtzebuerg importéiert ginn, dëse Freideg ass déi zweeten Editioun. D'Anne Darin ass d'Directrice vum Stater Geschäftsverband, rechent si hei an der Stad dann och mam totale Shopping-Chaos nom amerikanesche Virbild? "Nach net", laacht si, ma déi amerikanesch Traditioun wier och an Europa um Kommen ...An der Stad wäert een also net viru Butteker a Schlaange stoen, an awer gëtt et Parallellen zu Amerika, well och fir d'Lëtzebuerger Geschäftsleit ass et den éischte wichtegen Dag vun der Chrëschtkaddos- Saison. D'Butteker hätten och sonndes op, de Chrëschtmaart hätt ugefaangen an Niklosdag wier no ...Iwwregens: D'Stater Geschäftsleit lackele mat Remise bis zu 70%. Klengen Tipp fir d'Shopping-Amateuren, vum Glacis aus gëtt et eng gratis Navette.





D'Police fir hiren Deel warnt, sech net beducksen ze loossen an op Täschendéif opzepassen, wann een um Chrëschtmaart oder op Shoppingtour ass:

Vorsicht am Weihnachtsmarkt und beim Weihnachtsshopping: präventive Ratschläge der Polizei gegen Trick- und Taschendiebe

In der Vorweihnachtszeit erfreuen sich Weihnachtsmärkte traditionell großer Beliebtheit. Auch die Weihnachtseinkäufe wollen erledigt werden und so locken die Innenstädte und Shoppingzentren zu dieser Zeit zahlreiche Kunden an.

Doch leider machen sich auch Diebe, insbesondere Trick- und Taschendiebe, diesen Gelegenheiten zu Nutze und schlagen verstärkt zu.

Diebe nutzen vor allem Momente der Unachtsamkeit aus, um sich Wertgegenstände der Passanten anzueignen. Sei es beim Anstehen am Getränkestand oder an der Imbissbude, beim vergnüglichen Plaudern mit Freunden oder bei der Verköstigung von Kartoffelpuffern. Unter keinen Umständen sollten Mobiltelefone, Handtaschen oder Geldbörsen außer Acht gelassen werden. Unehrliche bemerken dies sofort oder lauern bereits auf einen solchen Moment, nutzen die Gunst der Stunde und entwenden die Wertgegenstände blitzschnell.

Eine andere Vorgehensweise ist das Ablenkungsmanöver. Der eine Täter rempelt eine Person unschuldig an und lenkt ihn dadurch ab, und sein Komplize greift währenddessen nach der Geldbörse oder dem Telefon.





Auch beim Betteln sollte Vorsicht geboten sein. Ist die Geldbörse erst einmal aus der Handtasche gezogen und kramt man nach dem Kleingeld, benötigt es nur einen Handgriff um die Börse zu entwenden.

Ein weiterer Trickdiebstahl besteht darin, eine Notsituation vorzutäuschen. Unehrliche fragen nach einem Mobiltelefon um einen dringenden Anruf zu tätigen. Kommt man diesem vermeintlichen Hilferuf nach, ist es meistens schon zu spät und das Handy ist, mit Hilfe von Komplizen, weg.

Mit regelmäßigen Streifen geht die Polizei gegen diese Phänomene auf den Weihnachtsmärkten vor. Auch bei Einkaufszentren und in Fußgängerzonen zeigt die Polizei verstärkt Präsenz. In erster Linie ist es jedoch für jeden einzelnen wichtig, aufmerksam zu bleiben und verschiedene Vorbeugungsmaßnahmen zu beachten.





Um sich vor Dieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

- Seien Sie aufmerksam und achten Sie auf Personen, welche auffällig um Sie herum schlendern.

- Handtaschen vor dem Körper, mit dem Verschluss nach innen, oder quer über der Brust tragen.

- Lassen Sie Ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt auf einem Tresen, Tisch oder sonst wo liegen.

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände in einer Innentasche. Vermeiden Sie das Tragen eines Mobiltelefons oder einer Brieftasche in der Gesäßtasche.

- Geben Sie Acht, wenn Sie Geldabhebungen an einem Automaten durchführen. Der Geheimcode Ihrer Bankkarten sollte keinesfalls auf der Karte selbst oder in der Brieftasche aufbewahrt werden. Sollte es dennoch zu einem Diebstahl einer EC/Kreditkarte kommen, so lassen Sie diese unverzüglich sperren und setzen Sie die Polizei über den Diebstahl in Kenntnis.

- Vermeiden Sie das Tragen eines Rucksackes in einer Menschenmenge. Dieser kann unbemerkt geöffnet und Wertgegenstände entwendet werden.

- Eine Jacke oder eine Handtasche sollte nicht über die Rückenlehne eines Stuhls gelegt werden.







Wie verhält man sich am Geldautomaten?

Bei der Eingabe des Geheimcodes sollten Sie stets wachsam sein und prüfen ob die Eingabe nicht unter Beobachtung eines Dritten durchgeführt wird. Befindet sich ein wartender Kunde oder eine andere Person zu dicht hinter Ihnen, zögern Sie nicht auf den gewünschten Sicherheitsabstand aufmerksam zu machen. Stellen Sie sich dicht an den Automaten um keine freie Sicht auf die Tasten zu gewähren. Sollten Sie in Begleitung sein, dann bitten Sie diese Person sich neben Sie, mit dem Rücken zum Automaten, zu stellen.

Wie geht man vor, wenn der Automat die Karte nicht mehr auswirft?

Kontaktieren Sie sofort den 'Six Payment Services (Cetrel)' unter der Telefonnummer 49-10-10 und lassen Sie ihre Karte sperren. Prüfen Sie den Automaten auf sichtbare Auffälligkeiten und melden Sie den Vorfall der Polizei. Karten, welche der Automat zurückbehält, werden von Sicherheitsfirmen eingesammelt und aus Sicherheitsgründen zerstört. Bleiben Sie solange beim Automaten stehen bis Sie sicher sind, dass die Karte gesperrt wurde. Lassen Sie sich auf keinen Fall von vermeintlichen Helfern irre leiten, wenn diese Sie auffordern den Geheimcode ein weiteres Mal einzutippen.

Zusätzliche Hinweise zu Geldabhebungen und Trickdieben finden Sie auf unserer Webseite: http://www.police.public.lu/fr/prevention/pickpocket/index.html.

- Ist es dennoch zu einem Diebstahl gekommen, sollte dieser möglichst schnell bei der Polizei angezeigt werden.

- Haben Sie den Diebstahl bemerkt und konnten den Unehrlichen sichten, so übermitteln Sie der Polizei unverzüglich eine Personenbeschreibung.

- Machen Sie auf sich und den flüchtenden Dieb aufmerksam. Die Zivilcourage von Passanten hat bereits zu einigen Festnahmen geführt.

- Bedenken Sie stets, dass Sie sich nicht einer Gefahr aussetzen sollten.