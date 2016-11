En opmierksame Buschauffer hat de gesichte Mann op der Streck Iischpelt (Tarchamps)-Stad erkannt an d'Police informéiert.



Dem Prisonéier war et jo de 14. November gelongen, sech bei der Visite an engem Spidol duerch d'Bascht ze maachen.



Géint 16 Auer ass de Bus op Héicht vum Rond-Point Quatre-Vents vun enger Policepatrull gestoppt ginn.



Déi gesicht Persoun huet sech ouni sech ze wiere festhuele gelooss a koum op Schraasseg.



De Mann ass Mëtt 20 an hat vun engem gënschtegen Ablack profitéiert, fir unzeblocken. Hëllef vu bausse soll e keng gehat hunn. Dofir hat de Mann awer Handschellen un, wéi e fortgelaf ass.