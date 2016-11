Eisen Informatiounen no deet sech eppes am Dossier "Petite Marquise" zu Iechternach.

Nodeems de geplangte Projet mat der Gesellschaft Parador am Sand verlaf war, hëlt d'Gemeng d'Saach elo selwer an d'Hand. En Donneschdeg huet d'Gemeng Iechternach selwer e Compromis mat de Proprietairen ënnerschriwwen fir d'Marquise ze kafen, déi lo schonn zanter Joren eidel steet.De Gemengerot soll den 19. Dezember driwwer ofstëmmen a wann den Inneministere och säi Feu vert ginn huet, kann d'Vente vun engem Notaire dann definitiv acteiert ginn. D'Gemeng well, wei et heescht, selwer de Bauhär vum Projet bleiwen.Eng vun de Pisten, déi um Dësch sinn, ass et nach ëmmer Butteker a Wunnengen an der aler Bauruin op der Maartplaz ze realiséieren.