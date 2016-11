A 16 Méint hunn d'Piloten an Entwéckler Bertrand Piccard an André Borschberg d'Welt ëmkreest an dat ouni Sprit ze verbrauchen.

D'Solar Impulse ass ronderëm d'Äerd geflunn ouni eng drëps Keroseng an huet domat d' ganz Welt sensibiliséiert wei wäit een haut mat propperer Energien kennt. Zréck an d'Heemescht gouf de bekanntsten Solarfliger awer elo mat enger Lëtzebuerger Cargo-Airline geflunn.



Wann een Gigant aus de Loft deen aneren heem flitt – a wéi komplizéiert an delikat sou eng Operatioun war gesi mer hei am Reportage.

Solar Impulse 2 Teaser (22.11.2016) Impressiounen aus der Schwäiz, wéi d'Solar Impulse mat engem Cargolux-Fliger zeréck heem bruecht gouf.

Am Juli si si zu Abu Dhabi gelant an domadder ass hir Aventure vu 16 Méint op en Enn gaangen. 2003 gouf d'Iddi gebuer, fir mat engem ëmweltfrëndleche Fliger ronderëm d'Welt ze fléien. D'Iddi koum dem Bertrand Piccard, wéi hien mam Loftballon ronderëm den Äerdball ënnerwee war.Um Dënschdeg koum de Fliger zeréck zu Zürich un. Géint 13.30 Auer ass d'Cargolux-Maschinn, eng Boeing 747-400F, déi de Fliger transportéiert huet, um Fluchplaz zu Dübendorf gelant, wou déi international Press op si gewaart huet.Dono gouf d'Solar Impulse 2 ausgelueden. Et ass antëscht de véierten Transport, deen déi lëtzebuergesch Fluchgesellschaft geflunn ass.