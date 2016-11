© T. Zeimet

Dës Projeten sinn och mat enger Ënnerstëtzung fir déi kreatiivsten Iddien dotéiert.Laura FONTANI remporte la 4e édition du Prix « Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2016 »Laura FONTANI (GELATO GOURMET SARL) a été désignée gagnante du Prix « Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2016 ». D’origine florentine, cette Luxembourgeoise de coeur a su judicieusement promouvoir les saveurs de ses délices glacés, à l’origine de sa notoriété. A ses côtés avaient été nominés Shkelqim BARDONIQI (BARDONIQI S.à r.l.), Carlos CARVALHO DA COSTA (CAR-VALHO RENOVATION SARL), Daniel CLARENS (101 STUDIOS SA) et Asan PILICI (TOITURES KÄPPELI SUCC. PILICI S.à r.l.), tous méritants et chaleureusement fé-licités par le Jury.Organisé par la Chambre des Métiers, en collaboration avec BGL BNP Paribas, le Prix « Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat » vise à encourager et récom-penser celles et ceux qui se sont lancés dans une aventure entrepreneuriale soit en créant ou en reprenant une entreprise artisanale il y a plus de cinq ans ou au cours des deux dernières années.En présence de représentants politiques et d’acteurs économiques, le Jury du Prix « Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat » a révélé l’identité de l’heureux gagnant de l’édition de 2016, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée au siège de BGL BNP PARIBAS. Le Prix « Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2016 » a ainsi été remis à Madame Laura FONTANI (GELATO GOURMET SARL) qui a remporté un chèque de 7.500 euros, offert par BGL BNP Paribas.Par sa détermination et la vision de son projet, Madame Laura FONTANI a su con-vaincre le Jury, composé par un représentant de BGL BNP Paribas (M. Alessandra SIMONELLI), par un représentant du Ministère de l’Economie (M. Gilles SCHOLTUS), un représentant de la Mutualité des PME (M. Philippe KOPS) et un représentant de la Chambre des Métiers (M. Charles BASSING).Issue d’une famille de glaciers florentins, Madame Laura FONTANI avait pourtant choisi de suivre des études dans le domaine de l’économie et d’intégrer le monde des finances à la fin de ses études supérieures.Arrivée au Grand-Duché pour des raisons personnelles, elle voit ici au Luxembourg l’endroit idéal pour se replonger dans l’univers des glaces et ainsi continuer la tradi-tion familiale en ouvrant sa propre gelateria à Luxembourg-Gare.Fruit d’une préparation minutieuse, son projet de création est pensé de façon très professionnelle : les risques sont minimisés, le financement optimisé, l’emplacement de la boutique bien pensé, la symbolique du logo reflétée, les ingré-dients dûment sélectionnés. Bref, une recette bien menée.Le Jury a par ailleurs applaudi et félicité les quatre autres finalistes, dont la qualité des candidatures mérite d’être soulignée. L’initiative entrepreneuriale de ces cinq personnes se doit en effet d’être saluée.Par leur dévouement et leur ténacité, tous ces entrepreneurs ont vaillamment réussi à concrétiser leurs projets et à matérialiser leurs ambitions, apportant ainsi une plus-value certaine au développement économique et social du Grand-Duché deLuxembourg.A tous, le Jury souhaite un délicieux avenir._____________________________________________________________________________________________Luxembourg, le 24 novembre 2016Communiqué par la Chambre des Métiers