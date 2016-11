De Freideg, 18. November sinn d'Drogen-Transporteuren den däitschen Autoritéiten an d'Netz gaangen.D'Douanieren haten déi 2 Bridder vu Saarbrécken am Alter vun 29 an 32 Joer, déi aus Lëtzebuerg koumen, op der Autobunn A8 kontrolléiert an dobäi Drogen a Sue fonnt. Déi zwéin hate 7.263 Gramm Marihuana a 6.030 Euro am Gepäck.Bei der Perquisitioun an hirer Wunneng goufen duerno nach emol 521 Gramm Marihuana, 809 Gramm Haschisch a 4.000 Euro fonnt - wahrscheinlech Drogesuen.De Parquet vu Saarbrécken huet déi 2 Bridder verhafte gelooss.Am Fokus vun der Enquête steet elo d'Fro, wiem d'Rauschgëft gehéiert. Et geet drëm, déi ze kréien, déi den Transport an Optrag ginn hunn, an erauszefannen, ob och scho virdrun Droge geschmuggelt goufen.