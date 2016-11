Den Text muss zwar nach lénks a riets adaptéiert ginn, ma et ass een sech an der Commission Paritaire e Freideg souwäit eens ginn iwwert de Projet d'Avis.

© RTL (Archiv)

No etleche Reunioune läit e Kompromëss um Dësch mat deem all d'Säite méi oder manner liewe kënnen. Iwwert den Inhalt wollten déi Responsabel net ze vill verroden, well den Avis nach net definitiv ass.

Deen Avis geet dann un d'Regierung.