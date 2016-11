E Freideg den Owend géint 18.15 Auer gouf d'Police an eng Wunneng zu Esch geruff, well do e Mann mat engem Messer géif ronderëmlafen.

Iwwert en 112 gouf d'Police an d'Rue Eugene Mousset geruff, well e Mann, deen op där Adress net ugemellt ass, mat engem Messer an enger Wunneng wier. An der Wunneng wieren och d'Bewunner, déi sech a Sécherheet bruecht hätten.De Mann, dee geeschteg duerchernee gewierkt huet, huet de Beamten d'Dier opgemaach. Ma well hien d'Waff géint si geriicht huet, gouf hien iwwerwältegt. Nodeems de Mann vun engem Dokter ënnersicht ginn ass, gouf hien an d'Psychiatrie ageliwwert.Beim Asaz gouf ee Beamte blesséiert an huet musse gebutt ginn.