Zu Capellen an der Arler Strooss ass e Freideg den Owend en onbekannte Mann um Terrain vun engem Haus ronderëm geschlach. D'Police konnt de Mann stellen, ma et konnten dësem awer keng Absichte nogewise ginn, fir iergendwou anzebrieche.D'Police mécht an deem Kontext awer nach eemol den Appel, datt jidder Verdächtege sollt um 113 gemellt ginn.E Freideg gouf dann och nees dorëmmer agebrach an zwar zu Biwer, Réiden, am Préizerdaul an zu Biissen.