Den Direkter vun der CMCM Fabio Secci

Extraordinär Generalversammlung e Samschdeg bei der CMCM.Déi organisatoresch Changementer bei der Mutualitéit, fir sech géint déi privat Konkurrenz ze wieren, géinge gräifen, heescht et do. D'Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste, sou wéi se zënter dem éischte Januar heescht, kann dëst Joer fir d'éischte Kéier zënter laangem e Plus bei den Affiliéierten notéieren.D'Assemblée Générale war dann d'Geleeënheet, fir d'Statuten op en Neits ze änneren. Well et gutt leeft, géif et fir d'Leit just positiv Nouvellë ginn, versprécht den Direkter vun der CMCM Fabio Secci. Et waren dëst Joer virun allem Prestatiounserhéijungen. Zwou Ännerungen huet een awer nach duerchkritt, dat wier engersäits eng Remise Jeune. Do kréie Leit, déi ënner 30 Joer al an net bestuet oder gepacst sinn, eng Remise vun 10 Prozent op alle Prestatiounen. Dee Kaddo fir d'Leit kascht d'CMCM ronn 250.000 Euro. Donieft kënnen déi Leit, déi 2014 fortgaange sinn an erëmkomme wëllen, bis Februar nees zeréckkommen a si kréie keng Strofkarenszäit.

D'CNS kéint e bësse méi wäit goen, mengt d'CMCM a se koppelt sech dowéinst e bësse vun der Complémentaritéit zur Gesondheetskeess lass. Bei der Preventioun wéilt een notamment nei Weeër goen, seet de Fabio Secci. Proposéiert ginn zum Beispill e Sportprogramm zu Munneref oder nach extra Bluttanalysen, déi präventiv solle kënne gemaach ginn, fir eng kardiovaskuläre Krankheet ganz fréi z'erkennen. Leit, déi verschidde Kritären erfëllen, kréien en Deel vun der CMCM zeréckbezuelt.

Da sinn och nei Remboursementer bei Obesitéitsprogrammer virgesinn. Do gëtt den Deel iwwerholl, fir deen d'CNS net opkënnt.