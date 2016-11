X

56.Bazar International: an engem Mëtteg em d'Welt. (26.11.2016) Grouss Mobilisatioun an der Luxexpo fir de gudden Zweck. 61 Natioune presentéieren dat bescht wat se ze bidden hunn. De Benefice geet um 86 Hëllefs-Projeten.

Béid Hale vun der Luxexpo sinn nees emol ausernaner gebascht. Sou vill Leit waren e Samschdeg um Rendez-vous. Fir een ëmmerhin eemolege Mix u faarwege Kulturen an Traditiounen Hautno z'erliewen. 61 Natioune presentéieren dat Bescht, wat se ze bidden hunn. Vu Kichen iwwer deels ganz Héichprozenteges, bis e Choix u Kaddosiddien, wéi ee se soss net fënnt.De Bazar International, ënnert der Schirmherrschaft vun der Grand-Duchesse, ass eng Traditioun, déi och grouss am Kalenner vum Premier steet. De Benefice vum Weekend, d'lescht Joer koumen ëmmerhin eng 600.000 Euro zesummen, gëtt integral a Entwécklungs an Hëllefs-Projeten investéiert. Dëst Joer stinn der genee 86 op der Lëscht. Opgedeelt op 58 Länner, Weltwäit.Och hei zu Lëtzebuerg ginn 3 Projeten ënnerstëtzt: d'Fondation Autisme, Trauerwée asbl, an d'Fondatioun Kriibskrank Kanner.