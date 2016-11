© AFP Archivbild

Géinthat e Chauffer an der Stad op der Héicht vun der Gare d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, nodeems hien eng Verkéiersinsel ze pake krut. Hien huet duerno nach mat sengem Won e Schëld mat ewech gerappt an ass an eng Luucht gerannt. Op der Plaz hunn d'Beamten festgestallt, dass de Mann gedronk hat. Hie krut de Führerschäin ewechgeholl a gouf protokolléiert.Umass en Automobilist um CR161 zu Beetebuerg an d'Leitplanke gaang, nodeems hien an enger schaarfer Lénkskéier d'Kontroll iwwert säi Won verluer hat. D'Gefier ass liicht ofgehuewen, krut op der rietser Fuerbunn eng Bëtongs Verschalung ze paken an ass hannerzeg duerch d'Ofspärung vun engem Schantjen gerullt, fir zum Schluss nieft de Gleiser un d'Halen ze kommen. De Mann gouf net blesséiert, ma den Alkoholtest war positiv an hie krut e Protokoll. Wéi d'Police schreift, huet e säi Führerschäin dierfe behalen.Am Laf vun der Nuecht kruten awer 4 aner Chauffer de Führerschäin agezunn, dat zu Miersch, Wickreng, Giewel a Fréiseng. E Protokoll wéinst Alkohol um Steier gouf et zu Lamadelaine.Ze déif an d'Glas gekuckt hat och e Mann géintan der Stad. Dëse war net mam Auto, mä ze Fouss ënnerwee a wollt sech an der Avenue de la Liberté widdert eng Mauer erliichteren. Eng Policepatrull, déi de Mann gestéiert huet, wollt weiderfueren, gouf dunn awer vum Panzvollist gestoppt, well dee virun den Auto gesprongen ass an ugefaang huet ze randaléieren an ze jäizen. Well de Mann net ze berouege war, koum hie fir eng Nuecht op de Policebüro a konnt do säi Rausch ausschlofen.