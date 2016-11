Eng Fra krut hir Posch brutal aus der Hand gerappt. Déi zwee Täter si fort gelaf.Méi spéit gouf d'Posch erëm fonnt. De beige Portmonni vun der Mark Cavalinho war geklaut ginn.Bei den Täter handelt et sech ëm zwéi Männer vun heller Hautfaarf, déi Ufank 20 sinn an tëscht 1.65 an 1.75 Meter grouss sinn. Si haten däischtert Gezei un an ee vun hinnen hat eng Kap op.