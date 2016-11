© RTL (Archiv)

Serie CNS Deel 12 / Reportage Tim Morizet



Ob eng Kur elo ëmmer Sënn mécht an ob se op laang Dauer hëlleft, sief dohi gestallt, ma vill Léit am Grand Duché profitéiere gären emol vun der Offer, fir deem engem oder aneren "Bobo" "Äddie" ze soen.Zu Lëtzebuerg ginn et 2 grouss Erhuelungszentren, deen een zu Uewerkolpech, deen aneren zu Munneref.D'Erhuelungskuren zu Uewerkolpech sinn haaptsächlech fir Léit no enger grousser Chirurgescher Interventioun geduecht, oder fir no engem laangem Spidolsopenthalt oder no enger schwéierer Krankheet nees ze regeneréieren. Et kann ee sech hei souguer vum Hausdokter iwwerweisen loossen, ma virun dat een d'Kofferen ufänkt mat packen, muss awer den "OK" vum Kontrolldokter kommen.D'Fraise vun der Behandlung während der Kur ginn duerch Forfaite bezuelt, déi tëschent der CNS an der Croix-Rouge ausgehandelt gi sinn. Beim Openthalt sëlwer kritt een och en Deel rembourséiert, erkläert de Gaston Fischer, Assistant Projets bei der CNS. Am Moment kritt een do 50,39 Euro als Forfait pro Dag, dat maximal fir 21 Deeg. Déi Fraise ginn direkt vun der CNS iwwerholl, ouni dat de Patient eppes virstrecke muss.Wann ee seng Kur zu Uewerkolpech misst éischter ofbriechen, da kënnt d'Gesondheetskeess nëmme fir déi Deeg op, wou een effektiv do war.Do ass et zu Munneref zum Beispill anescht, wann een hei d'Kur éischter, an ouni valabelen Grond ofbrécht, da kritt een näischt méi vun der Keess erëm.Ma och fir op Munneref an eng Kur ze kommen, muss een e puer Konditiounen erfëllen. De Patient muss mat enger Iwwerschréiwung vu sengem Dokter bei den Dokter aus dem Therapiezentrum op Munneref goen. Deen Dokter mécht dann eng Ufro bei der CNS. Da stellt de Kontroll fest, ob déi Kur berechtegt ass. Bei verschiddene Kuren, géint Warissen oder Iwwergewiicht, sinn nach verschidde physesch Konditioune vum Patient gefrot.D'Behandlungen innerhalb vun de Kure ginn am Prinzip zu 80% vun der Forfaiten, déi virgesi sinn, iwwerholl. Ma och zu Munneref bedeelegt sech d'CNS um Openthalt mat engem fixen Forfait vun 50.39 Euro den Dag. Et muss een dozou awer soen, datt een an engem Hotel oder engem aneren Etablissement, wat d'Persoune logéieren dierf, an der Gemeng Mondorf muss logéieren. En Openthalt op engem Camping oder enger privater Persoun ass net virgesinn. All Patient huet eng Kur pro Pathologie pro Joer ze gutt, mä eng nei Demande dierf eréischt 12 Méint no Ofschluss vun der aler Kur gemaach ginn. Ausnahm ass eng Cour fir krankhaft Iwwergewiicht, déi dierf just 2 Mol am ganze gemaach ginn.Kuren am Ausland ginn och vun der Gesondheetskeess akzeptéiert, ma dierf déi nämlecht awer net zu Lëtzebuerg ugebueden ginn. Et muss een awer am Virfeld eng prealabel Autorisatioun fir en Traitement am Ausland ufroen.Ma d'Ausland ass hei awer och limitéiert. Et dierf een sech innerhalb vun der EU, Norwegen, Island, Lichtenstein an der Schwäiz behandele loossen. Aner Länner mat enger bilateraler Konventioun mat Lëtzebuerg ginn och akzeptéiert, soulaang d'Etablissement, wou ee behandelt gëtt, offiziell agreéiert ass, fir Kuren unzebidden. Käschten fir den Openthalt muss een hei virleeën, et kritt een se awer rembourséiert. Wéi een dohin kënnt an no de Käschte fir d'Rees muss een awer selwer kucken.

