© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Op der glater Strooss huet en Automobilist d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass vum Wee ofkomm.

Eng Persoun gouf am Auto ageklemmt an huet vun de Pompjeeë musse befreit ginn.

De Chauffeur an d'Bäifuererin koume mat liichte Verletzungen an d'Klinik.



Den CR226 hat op dëser Plaz misse bis 8 Auer fir den Trafic gespaart ginn



Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Hesper an aus der Stad, de Samu, d'Ambulanz an d'Police.