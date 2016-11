X

Nei Passerell ënnert dem Pont Adolphe gëtt konkret (02.04.2015) Déi fräischwiewend Bréck ënnert dem Pont Adolphe an der Haptsaach fir d'Velosfuerer kascht 6 Milliounen Euro.

© Carlo Hommel / Ponts et Chaussées

D'Wieder huet während den Aarbechten net matgespillt, sou datt een net esou séier fäerdeg konnt ginn, wéi dat geplangt war. Den Tunnel, fir datt een op d'Passerelle fir d'Foussgänger an d'Vëlosfuerer ka kommen, muss nach fäerdeg gestallt ginn.A well am Dezember a Januar nach dräi Woche Congé Collectif dobäi kommen, huet de Ponts et Chaussées den Datum fir d'Ouverture an de Februar misste verleeën.D'Passerelle, déi nach net fäerdeg gestallt ass, kascht ronn 6,2 Milliounen Euro. Et gi Sue geholl, déi am Budget vun der Renovatioun ageplangt waren, ma net genotzt goufen.Fir de Verkéier op der Plaz meeschter ze ginn, gouf eng provisoresch Bréck opgeriicht. Dës gëtt, wann de Pont Adolphe fäerdeg ass, nees ofgerappt an oftransportéiert. De Grand-Duché huet déi blo Bréck net kaf, ma just geléint.Communiqué par: Administration des ponts et chausséesDans le cadre de la réhabilitation du pont Adolphe, il est à noter que la remise en service ne se fera pas en décembre comme initialement prévue.Une météo défavorable, avec des températures trop basses et des précipitations abondantes ces dernières semaines, ont rendu impossible la réalisation de l’étanchéité du tunnel d’accès de la passerelle pour piétons et cyclistes.Compte tenu de l’interruption des travaux due au congé collectif en décembre-janvier, d’une durée de trois semaines, l’Administration des ponts et chaussées est donc contrainte de reporter la date d’ouverture au trafic au courant du mois de février 2017.De Musée dräi Eechelen wéist nach bis an de Mee eran eng Ausstellung iwwer d'Bréck. "Pont Adolphe 1903" heescht d'Ausstellung a gëtt och e Bléck hannert d'Kulissen, wéi d'Bréck am Ufank vum 20. Jorhonnert gebaut gouf. Nieft der Geschicht vun der "Neier Bréck", gëtt d'Ausstellung och en Abléck an d'Sozialgeschicht vum Grand-Duché.En Deel vum Wopen, deen op der Neier Bréck war, koum och an de Musée dräi Eechelen. Hei kann een e Stéck vum Roude Léiw bewonneren. Ronn dräi Tonnen huet dat Stéck gewien.