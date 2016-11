© Eric Hamus/RTL

D'Reform géif an di richteg Richtung goen, sot op en Neits de Jean-Claude Bernardini vum OGBL.



Et stéingen awer virun allem e puer Ongerechtegkeeten a rechtlech Froen am Raum, déi dem Staat nach Prozesser kéinte bréngen, déi net gewonne kéinte ginn.



Et hätt een och an 3 Courrieren drop higewisen. Vun deene wieren der awer zwee onbeäntwert bliwwen. "Mir fuerderen awer eng Gläichbehandlung vun all de Steierzueler, sief et Residenten oder Frontalieren, bestueten oder gepacste Koppelen", sou de Christophe Knebeler vum LCGB.

Dat wier den Ament awer a 6 Punkten net de Fall. Gréisste Problem wier den "flou artistique" bei de Steierkreditter, ënnersträicht den Christophe Knebeler. Et wier net kloer genuch, wéi di Kreditter gerechent ginn. Dernieft wieren d'Konditioune fir d'kollektiv Besteierung bei Frontalieren ze restriktiv. A bestuete Koppele mat Kanner missten genee sou eng Individualbesteierung ufroe kënnen, wéi z.B. gepacste Koppelen.

An deem Kontext ass et d'Fuerderung vun LCGB an OGBL, di Ongerechtegkeeten nach virum Vote an der Chamber z'adresséieren. Anerefalls géif ee gréisser rechtlech Problemer riskéieren.