Um 16.55 Auer en Dënschdeg gouf eng 72 Joer al Foussgängerin an der Lëtzebuerger Strooss zuugestouss. Eng Automobilistin war stoe bliwwen, de Chauffer, deen aus där anerer Richtung koum, huet d'Fra um Zebrasträif net mat Zäite gesinn a krut si ze paken. D'Foussgängerin gouf méi uerg verwonnt a koum an d'Spidol.

Zu Munneref war en eeleren Mann an der Mëtt vun der Strooss um Zebrasträif, wéi hien e Méindeg vun engem Auto ugestouss gouf, dee vu Munneref an Direktioun Réimech ënnerwee war. D'Affer koum mat liewensgeféierleche Blessuren an d'Spidol. Et sollt sech erausstellen, datt de schëllegen Chauffer ze vill gedronk hat. De Won vum Automobilist gouf saiséiert, de Permis gouf zréckbehalen.

Béid Persoune, déi e Méindeg respektiv en Dënschdeg ugestouss goufen, sinn de Weekend un de Suitte vun hire Blessuren am Spidol gestuerwen.