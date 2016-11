D'Députéiert Claudia Dall'Agnol hat an hirer Quesiton Parlamentaire souwuel d'Abréch am Grand-Duché, wéi och d'Zesummenaarbecht mam Ausland ugeschwat.

Ëmmer nees geet op der Lokalsäit vun Abréch Rieds.

An awer. Dëst Joer waren et bis ewell 15 Prozent manner Abréch, wéi déi nämmlecht Period zejoert. Et gouf bis ewell dëst Joer an deem Kontext 60 Arrestatiounen.



Weider sot de Minister, datt d'Police zesumme mat de Länner an der Groussregioun, wéi och op europäeschem Niveau mat hire Kollege kooperéiert. Dëst souwuel duerch en Austausch vun Informatiounen, wéi och duerch d'Zesummeschaffen mat Europol an der Police aus de BENELUX Länner.

Dat geet aus der Äntwert vum Policeminister Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro ervir.



PDF: Question Parlamentaire vum Claudi Dall'Agnol an Äntwert vum Policeminister Etienne Schneider