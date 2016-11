Suivi neit Gesetz Psychotherapie / Reportage: Annick Goerens



Den 20. Mee lescht Joer gouf de Projet an der Chamber gestëmmt an Ufank des Joers gouf et vill Kritik bei den Concernéierten, dass sech net vill géing bewegen. Zanter deem d'Gesetz also virun iwwer engem Joer a Kraaft getrueden ass an am Ganze fir 3 Joer, gëllt eng Transitiounsphas. Während der Zäit ass et um, een onofhängegt Organ mat 6 Experte, fir Prozeduren auszeschaffe fir d'Unerkennung vum Psychotherapeut ze formaliséieren a fir ze kucke wéi eng Therapie-Formen iwwerhaapt unerkannt ginn.

Den Dr. Gilles Michaux, President vumerkläert wouduerch den Delai entstanen ass: Ronn 3 Méint hätt et eleng gedauert bis dëse conseil scientifique nominéiert war. Dunn hätt de conseil sech och selwer misste règlements d'ordres intérieurs ginn a schlussendlech hätt een och Kritäre misste festleeën, opgrond vun deene si dann och d'Avisen zu den Demanden ginn. Alles dat hätt eleng schonn en halleft Joer gedauert.

170 Demandë fir als Psychotherapeut staatlech unerkannt ze ginn, si bis ewell erakomm, awer just 60 Autorisatioune goufe verginn. Dat läit dorun, datt verschidden Demandë nach en Avis vum collège médical géife brauchen a bei aneren Demanden hätten eenzel Piècë gefeelt, sou den Dr. Michaux.



De Rescht vun den Demandë soll bis Enn des Joers vum conseil scientifque aviséiert ginn. Am Ganze ginn et véier Psychotherapie-Formen, déi als wëssenschaftlech geséchert gëllen an deemno unerkannt ginn. Wéi steet et mat alternativen Therapie-Technike wéi zum Beispill Konscht- oder Déieren-Therapie?



De Moment wou eng psychologesch Interventioun gemaach géif ginn, wou een dann och vun enger Psychotherapie schwätzt, wär et dem autoriséierte Psychotherapeut virbehalen. Dëst géif awer net heeschen, datt psychotherapeutesch Methoden net och ausserhalb vun enger Psychotherapie kënnen ugewannt ginn. Dee Moment géif een dann awer och net méi vun enger Psychotherapie schwätzen.



Deen Ament ass et sou, dass eng Psychotherapie just unerkannt a rembourséiert gëtt, wa se vu Psychiateren duerchgefouert gëtt.

D'Gesetz huet zur Kreatioun vum Beruff vum Psychotherapeut gefouert a si wären dann duerch dat Gesetz dem Psychiater gläichgestallt. Eng logesch Konsequenz vun dësem Gesetz wär also, datt och e Remboursement vun der Consultatioun beim Psychotherapeut misst méiglech sinn.



Eng Kritik war och, dass am Gesetzestext selwer eenzel Therapie-Formen net unerkannt sinn, dat entscheet nämlech ëmmer de conseil scientifique. Domat kritt d'Gesetz awer eng méi grouss Flexibilitéit. Wa sech nämlech nei an effizient Methoden um Terrain entwéckelen, kéinten déi relativ séier unerkannt ginn, sou nach den Dr. Gilles Michaux.